日本政府發言人、內閣官房長官松野博一今天宣布，首相岸田文雄從4月29日起至5月6日出訪，預定將訪問東南亞的印尼、越南、泰國，以及歐洲的義大利與英國共5國。

日本時事通信社報導，岸田也預定在各出訪國家分別與各國領袖舉行會談。

松野表示，為實現自由開放的印太地區，岸田將致力於與各國加深合作關係；並在烏克蘭情勢、東海與南海、北韓與緬甸等國際議題方面，確認雙方合作因應。

此外，美國白宮稍早宣布美國總統拜登將於5月20日至24日訪問韓國與日本。

每日新聞報導，松野說，拜登此行訪日期間為5月22日至24日，規劃岸田與拜登將在5月23日進行會談。

他說，在俄羅斯入侵烏克蘭、大幅衝擊國際秩序之際，為確保印太與東亞的和平，兩人將確認進一步強化美日同盟與各方面的緊密合作。

松野並宣布，由美國、澳洲、日本、印度組成的「四方安全對話」（Quad），預定5月24日在東京召開面對面的領袖高峰會。（譯者：顧荃/核稿：盧映孜）1110428