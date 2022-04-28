中光電（5371）子公司誠屏科技參加2022 Touch Taiwan智慧顯示展覽會，展出最新產品「可切換隱蔽螢幕模組 S-Privacy」，可應用於零售場域的ATM與自助結帳機，確保個人訊息不洩漏，讓使用者享有安全的交易過程。

不同於一般市面上的防窺片技術，「可切換隱蔽螢幕模組 S-Privacy」可依據使用者在不同使用情境的隱私需求，切換螢幕視角的防窺顯示器，也可結合影像辨識感測器成為智能防窺顯示器，而且在相同畫質與清晰度的條件下，「可切換隱蔽螢幕模組 S-Privacy」較市面現有的防窺片架構更節省20％以上的能源消耗。當設置在ATM上，藉由防窺模組調高顯示器兩側亮度，可遮蔽兩側視角內容，有效防阻不法人士從旁窺視交易內容。此外，控制切換方式可與設備控制介面整合，亦可外接感測器來控制，更不需要採用特規液晶面板即可實現其功能。

誠屏科技於2017年正式成立，致力於發展一條龍式服務與顯示器解決方案的整合的目標，其產品應用涵蓋工業/醫療/商用等各應用領域之顯示系統。