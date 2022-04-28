美元指數28日盤中升破103點水準創五年新高，主要是美國聯準會下周二和周三舉行5月貨幣政策會議，外界普遍預期其將升息2碼，6月和7月可能繼續各升2碼，在中國封城和俄烏戰爭等增加避險需求下，使美元自2月以來呈持續走強。

美元指數盤中上升0.17％報103.13點，為2017年1月以來首次升破103點水準。美元指數是衡量美元兌歐元、英鎊和日圓等六大貨幣匯率的整體表現。

其中，美元兌歐元盤中升值0.23％報1.0536美元創2016年底以來新高，4月初以來已累計升值4.6％，若此漲勢能維持至月底，即可望創逾七年最大月增幅。

美元持續走強，除了市場預期聯準會將積極地連續升息來對抗通膨壓力外，俄羅斯已切斷對波蘭和保加利亞的天然氣供應，令投資人憂慮歐洲局勢進一步惡化，使歐元承受更大壓力。

加拿大豐業銀行分析師Shaun Osborne和Juan Manuel Herrera認為美元兌歐元匯率可能上升至挑戰1.05美元重要心理關卡。