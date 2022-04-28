立委陳椒華、國民黨立委傅崐萁及魯明哲等在野黨立委在立院交通委員會提案針對鏡電視所爆發各項爭議，成立調閱小組，卻遭到執政黨以人數優勢封殺。NCC主委陳耀祥表示，相關資料都可以提供書面資料給交通委員會，但有些爆料內容連NCC都沒有，他們也要調查才能了解，成立調閱小組無法達到功能。

提案內容指出，鏡電視執照審查過程中，NCC突破過往紀錄，讓鏡電視補件超過30次，NCC於第999次委員會中鏡電視直到討論過程，陳耀祥不顧其他委員反對通過，逕自宣布核准。鏡周刊負人裴偉仍擔任鏡電視違反當初承諾，還領有顧問費，並有人是高度混用的檢舉，NCC卻未詳查，令人匪夷所思放水作為。

提案也質疑，NCC主秘吳嘉輝收受鏡電視副總素陳素秋，每月自鏡電視領取每月10萬元，前NCC官員黃馬煜自NCC離職後受聘於法律事所，與NCC內部關係良好，卻幫鏡電視增補營計畫書、準備QA，還有哪些NCC官員於背後協助？提案目的以釐清以上爭議成立調閱小組。

該提案僅獲得在野黨支持，被執政黨多數封殺。民進黨立委劉世芳表示，這會陷入一個迷思，好像有調閱小組就可以看到所有資料，但成立調閱小組後，只有成員可以看，一定時間內還不能抄錄、不能錄音錄影，最後資料都看完還不能做任何議案決議，這件事引起的爭議，應該要求NCC公開透明提供資料跟社會大眾說明，不是塞到調閱小組裡。

陳耀祥表示，第999次委員會的會議資料已經做成逐字稿，準備提供給交通委員會，但提案內有些指名的人以及事件，NCC也沒有這些資料，也必須自己調查才能了解，成立調閱小組恐怕無法達到提案所指功能。其中也獨立機關獨立行使職權部份，可以盡最大範圍做資訊揭露。