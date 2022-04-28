快篩實名制首上路，已有不少藥局售罄。（圖／翻攝自COVID-19實名制快篩試劑地圖）

隨著確診人數增加，被匡列隔離的人不斷狂飆，而現在解隔的標準必須使用快篩試劑，因此不少民眾排隊搶購，許多藥局的庫存都已經被買光，讓不少人叫苦連天。而今早開賣的快篩實名制，現在都還沒有中午，就已經有不少藥局傳出售罄的消息，提醒想去買的民眾可先上網查詢庫存，以免白跑一趟。

許多網友在曹文興藥師創的《全台門市快篩資訊分享群》中表示住家附近藥局都已經完售，「很多人都在藥局還沒開店前就排隊了，等時間到才去早就賣完了」、「我們這邊賣完實名制的就關下門」、「我家附近藥局實名制快篩已經賣光了」。

如果是現在才準備要出門購買的人，建議可以預先透過「COVID-19實名制快篩試劑地圖」查詢是否有貨。對此，也有熱心網友分享，有些藥局上午就開賣快篩實名制，但有些卻是下午才開始賣，像是祐全藥局與大樹藥局的部分門市都在官網公告，快篩實名制將於下午開賣。

另外，除了快篩實名制，其實還有一般的快篩試劑可以購買，有急需的民眾也可以查詢「台灣COVID-19快篩試劑購買地圖」、「家用快篩熱度圖」或「LINE搜尋」確認自己周遭有哪些通路還有貨量可以購買。