正值台北市議員初選選戰，北市大安文山區議員擬參選人「口譯哥」趙怡翔今卻在臉書指出，自己快篩陽性，已前往醫院PCR篩檢，結果暫時還沒出來，而他有症狀，包括喉嚨及肌肉酸痛等。

趙怡翔說，這幾天養成每日進行快篩的習慣，而今早上看到熟悉的一條線被兩條線取代，代表「 我也可能確診了」。為了謹慎處理，我通報1922後，也已前往和平醫院進行PCR篩檢，結果暫時還沒出來。

趙怡翔指出，他確實有一點小症狀，包括喉嚨及肌肉酸痛等，為了維護大家的健康，他已經在隔離中，也請有接觸史的同事皆要完成快篩及3＋4隔離。

趙怡翔表示，今天就是我們大安文山區黨內初選民調執行日，他應該在外面站路口、掃市場、站在吉普車上，但現在隔離中，只能請北市議員阮昭雄代表一下，畢竟很多人也都覺得長得有點像。

趙怡翔說，正值初選時期，身體不適下，內心還是非常緊張，但還是衷心期盼所有支持他的好朋友們可以當他的分身，多跟身邊大安文山的親朋好友宣傳，晚上一起幫忙顧電話，支持趙怡翔。