推動都更從整合到完成，動輒耗時數年、數十年，人力和時間需求龐大，新北市住都中心今（28）日表示，為擴大都更業務產能，預計6月之前將試辦「好夥伴」合作計畫。

新北市住都中心今天表示，近年都市更新、危老重建的需求高漲，但過程往往耗費大量人力與時間，為擴大都更業務產能，新北市住都中心將試辦「好夥伴」合作計畫，專案招募與中心理念相同的第一線實務人員代表 新北市住都中心，深入更多老舊社區，讓都更種子遍地茁壯，預計今年6月之前上路。

新北市住都中心以「都更重建法令說明會」、「15 人連署社區說明會」、「里長說明會」，來協助社區住戶跨出都更整合的第一步，若住戶重建意願達50%以上，住都中心會視社區需求介入輔導。

為因應民眾熱烈需求，需要招募輔導人員與住都中心一同進入社區，因此廣邀對推動都更有熱忱的好手併肩努力，點燃都更柴火。

新北市住都中心執行長汪禮國表示，新北市住都中心每月將會舉辦固定會議，讓好夥伴們相互討論業務，藉此充電也增加專業能力；好夥伴們按照地緣性分配進入社區後，可即時與住都中心討論社區需求與解決方案，服務社區零時差，推動時程不耽擱。

汪禮國指出，新北市都更處已有完善的「都更推動師」培訓與認證計畫，以一社區一師為原則，著重在多元都更法令的說明，及差異性、都更程序作業不同階段的重點、各專業領域業者分享等，都更推動師服務直到事業計畫書公展為止。

汪禮國表示，「好夥伴」合作計畫重視與社區住戶建立良好信任關係，解決重建過程中面臨的各種難關，以住都中心與好夥伴組成的合作團隊，接受社區委託，從規劃、融資、興建、完工到交屋，全程協助至成果備查，與現行市府推動師制度並不衝突，反而是相輔相成，因此中心也非常鼓勵推動師一起加入好夥伴行列。