中光電（5371）子公司中光電智能感測（Coretronic MEMS Corp.）朝智慧建築領域發展，推出高性價比「邊緣運算系統（Smart Edge）」，可接收各類環境感測器數據，讓管理員即時掌握狀況並收到警示，也可透過開發AI演算法找出最佳運轉模式，以達到節能效益及淨零建築目標。

為達到淨零建築目標，透過感測器、物聯網、人工智慧和機器學習等創新技術，在智慧建築中收集更多數據，並將數據轉為有用資訊，最後再整合AIoT技術找尋最佳運轉模式，方能彰顯智慧建築價值。

中光電智能感測之邊緣運算系統，內建300 MHz的Arm 9 MPU及四核心Cortex A53處理器，可支援ModbusRTU、Wi-Fi、BLE等通訊協定接收各類環境感測器數據，例如溫度、濕度、CO2、PM2.5、PM10等，在邊緣端進行高速資料運算，執行高效且安全的AI演算法，並透過Modbus-TCP將分析結果傳送到伺服器或雲端作為決策依據，管理者可根據不同狀態找出最佳運轉模式，降低無謂的能源消耗，達成淨零建築。

中光電智能感測重要合作夥伴佳必琪，為知名物聯網解決方案提供商，多年來致力於開發傳感器和無線模組，此次結合中光電智能感測的邊緣計算，通過與Exosite物聯網雲端平台的整合，提供完整智慧建築生態系統。該解決方案以高效的物聯網方式進行數據收集、資料處理和控制消息調度，以打造淨零建築。