今天在NBA場外傳出驚人消息，《BIG3》宣佈前NBA球員魏斯特(Delonte West)正式獲得參加2022年聯盟選秀資格，日前多次被外界發現「流落街頭」的魏斯特有機會藉此重返籃壇，今年已38歲的他重見天日，希望能一掃過去令人心寒的境遇，重拾最愛的籃球。

SPLASH ALERT 💦💦💦



DC Tryout ticket winner Delonte West has officially joined the 2022 BIG3 Draft Pool! #BIG3Season5 pic.twitter.com/NBgoxDP6u8 — BIG3 (@thebig3) April 27, 2022

《BIG3》聯盟在官方推特向外界宣布這個好消息，表示魏斯特通過試訓，將正式參加聯盟舉辦的選秀會。過去幾年他的場外生活非常糟，曾吸毒、酗酒，更被媒體發現他像個流浪漢一般在外遊蕩，甚至沒穿衣服在路邊乞討，處境令人唏噓。

不過今年他進行了艱苦訓練，並努力重拾籃球，如今他已成功了一半。魏斯特最後一次出現在NBA是身披獨行俠戰袍，之後離開聯盟的落魄模樣經常被媒體抓到，但獨行俠老闆庫班(Mark Cuban)向他伸出援手，將他送到勒戒機構，希望魏斯特可以重新出發。

今年3月他正式回歸球場，出現在《BIG3》聯盟試訓場上，在他的訓練片段中狀態似乎不錯，在聯盟獨有的四分球位置連進兩球，整個人氣色也比以前好很多，而目前他已正式取得選秀資格，若一切順利，有望出現在6月開打的三對三比賽中，此賽事也是不少前NBA球員重返聯盟的跳板。

過去如喬強生(Joe Johnson)、史密斯(Josh Smith)、2007年NBA狀元歐丹(Greg Oden)、史陶德邁爾(Amare Stoudemire)、泰瑞(Jason Terry)等人都曾加入，喬強生本季還短暫回到NBA，在去年加入塞爾提克，他那時已40歲。當然魏斯特目前僅獲選秀資格，接著還要看他能否被球隊相中，但無論如何都希望他能重新振作！