副總統賴清德出席立法院議政博物館籌劃的「舊金山和約生效70週年特展」開幕式。（馮惠宜攝）

立法院議政博物館籌劃的「舊金山和約生效70週年特展」28日開幕，副總統賴清德特別到場，他在致詞時表示，舊金山和約對台灣主權宣示至為重要，立法院揭開舊金山和約的真相，這是非常非常有意義的，呼籲全國民眾學校老師或同學有機會一定要了解舊金山和約對台灣重要性。

今年適逢「舊金山和約」生效70周年，立法院議政博物館特別規劃「舊金山和約生效70週年特展」，展出舊金山和約與其所衍生的「台北和約」的相關史料，包括立法院審議和約的文件等，盼藉此還原歷史讓訪客從國際法的角度，瞭解第二次世界大戰後，臺灣的國際處境與地位的變化。

立法院也特別選在28日盛大在台中霧峰立法院民主議政園區舉辦該展覽開幕典禮，由立法院長游錫●親自主持開幕典禮，立法院副院長蔡其昌等人都到場；賴清德在致詞時說，游院長領導的團隊揭開舊金山和約的真相，這是非常非常有意義的，呼籲全國民眾學校老師或同學有機會一定要了解舊金山和約對台灣重要性。

賴清德說，舊金山和約不但是對日本最重要的合約，也是對日本最終的處置方式，也牽涉到台灣的國際地位，以及台灣的命運，其中最重要的是第二條條文規範日本放棄台灣一切權利，並沒有特別提到主權歸屬，這是美國代表杜樂斯的特別設計，目的是避免任何國家供此條約宣稱對台灣擁有主權，特別針對中華人民共和國。

他也提及，1950年韓戰爆發，中國度過鴨綠江，協助北韓參戰，1952年牽訂舊金山合約，可想而知，美國率領的民主陣營斷不可能將台灣的主權交給中華人民共合國，連邀請他們共同參加舊金山合約都沒有，也表達了台灣主權與中華人民共和國毫不相關。

比較遺憾的是，幾十年來，可能是大中國意識或是對歷史的錯誤認知，舊金山和約，多數台灣民眾沒辦法了解全貌，立法院揭開舊金山和約的真相，這是非常非常有意義的，呼籲全國民眾學校老師或同學有機會一定要了解舊金山和約對台灣重要性。