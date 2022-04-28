第75屆WHA將於5月22日至5月28日召開，美國聯邦眾議院美東時間27日以425票贊成、0票反對的壓倒性票數通過法案，指示國務卿制定策略，協助台灣重獲世界衛生組織（WHO）觀察員身分，並參與世界衛生大會（WHA）。外交部北美司司長徐佑典今天表示，該法案再度彰顯美國國會兩黨對台灣參與WHA強勁支持，法案隨後也將送交白宮由拜登總統完成簽署，外交部會密切關注後續法案進展。

徐佑典說，美國國會對於支持我方參與國際組織一向不遺餘力，多年來透過立法方式要求國務卿協助我們有意義參與WHO，並且每年向國會提出報告，外交部對於國會參眾兩院以一致行動對我國參與國際組織表示誠摯謝意。

徐佑典表示，台灣自從2017年起遭排除在WHA外，引起美國國會高度關切，因此再度提出法案要求國務卿研擬策略，協助台灣重新以觀察員身份出席WHA，如果台灣在當年仍未能取得觀察員身份出席WHA，國務卿須向美國國會提出未來精進作為。

至於今年台美衛生官員是否循例安排在日內瓦會晤？徐佑典說，雙方仍在密切聯繫溝通，未來若有具體細節會適時對外說明。