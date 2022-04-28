碳化矽（SiC）技術的全球引領者Wolfspeed於近日宣佈與Lucid Motors達成重要合作。Lucid Motors將在其高性能、純電動車型Lucid Air中採用Wolfspeed SiC功率元件解決方案。同時，Wolfspeed和Lucid Motors簽訂多年協議，將由Wolfspeed生產和供應SiC裝置。

Lucid Motors公司產品資深副總兼首席工程師Eric Bach表示，Lucid Motors專有的動力總成技術是重要核心，使得Lucid Air車型成為全球最為先進和最富效率的豪華電動汽車。Wolfspeed創新型SiC MOSFET功率半導體提供了高性能與高效率的完美結合，使其成為Lucid先進技術的理想選擇。

屢獲殊榮的Lucid Air車型將採用Wolfspeed先進的SiC半導體。這些先進的SiC半導體將通過Wolfspeed莫霍克谷工廠（Mohawk Valley Fab）製造與供應。位於美國紐約州的Wolfspeed莫霍克谷工廠（Mohawk Valley Fab）於4月25日盛大開幕。該新工廠採用前沿技術，是全球最大的200mm（8吋）SiC製造工廠，將顯著提升Wolfspeed功率元件的產能。此次合作使得Lucid Motors能夠從Wolfspeed產能提升中獲益，從而更好地支援長期汽車製造。

Wolfspeed總裁兼執行長Gregg Lowe表示，Lucid Motors不僅僅是在電動汽車領域，更是整個汽車產業的新興引領者。隨著全球各地朝著交通全面電動化的未來邁進，SiC技術已成為向電動汽車產業轉型的浪潮尖端。SiC技術賦能電動汽車實現更為優異的性能、更長的續航里程、更短的充電時間。我們在莫霍克谷工廠（Mohawk Valley Fab）的重要投資，將確保包括Lucid Motors在內的客戶，獲得他們所需要的先進產品，進而推出滿足市場需求的創新型解決方案。

Lucid Air車型逆變器搭載Wolfspeed XM3SiC功率模組。憑藉著低開關損耗、盡可能低的電阻、高功率密度的優勢，XM3功率模組為Lucid電機（74kg、500kW）的效率和功率密度帶來重要貢獻。