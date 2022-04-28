Solidigm推出專為資料中心和企業使用的D7-P5520和D7-P5620新款固態硬碟（SSD），拓展其效能最佳化的D7產品線。這兩款固態硬碟針對實際環境下運算和儲存伺服器工作負載進行最佳化，具有更多的外型規格和容量可供選擇，並且佔據儲存裝置空間更少，和功耗更低，提供更進階的效能並降低總擁有成本（TCO）。

Solidigm於2021年12月成立為獨立公司，此次推出的D7-P5520（專為讀取密集型和輕量混合型工作負載所設計）和D7-P5620（專為混合型工作負載所設計）為其第一批推出的產品。

D7產品系列包含領先業界的PCIe 4.0 SSD產品，提供多種容量和多樣化的外型選擇，並針對效能最佳化。這些SSD針對現實世界工作負載最佳化，以領先雲端服務供應商、OEM，以及儲存創新業者的深度技術合作之中所獲得的寶貴經驗所打造，專為資料錯誤零容忍所設計並經過測試，持續地提供IOPS和QoS持久效能，將生命週期中發生效能衰退的情形降至最低，讓使用者能夠更放心地將其部署於基礎設施當中。

Solidigm資料中心業務集團高級副總裁暨總經理David Dixon表示，我們橫跨多種產業領域的深度技術合作，讓我們熟知獨特的客戶需求，並以此最佳化我們的產品。D7-P5520和D7-P5620是結合這些洞察及許多3D NAND和PCIe 4.0世代所達成的巔峰之作，讓我們能夠提供同級出色產品以及建立SSD的全新典範。

ByteDance在產品開發初期即與Solidigm達成合作夥伴關係，並於2022年3月現場部署之前，確認D7-P5520具備十分傑出的表現。D7-P5520帶來比前幾代更廣泛的容量和效能改善，讓他們的資料庫和雲端軟體定義儲存效能提升達33％，並大幅度改善TCO。D7-P5520也會使用在ByteDance的公共雲端服務平台Volcano Engine當中。