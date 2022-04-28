國發會3月公布2050淨零排放路徑圖，在運具電氣化方面，預計2040年電動車、電動機車新售比達100％，2030年先以30％為中期準備；台灣每年新車銷量約40萬輛，國產車占比約5成，經濟部次長林全能估計，換算成2030年電動車銷售有12萬輛，將力拚6萬輛為國產電動車。

立法院經濟委員會邀請國發會主委龔明鑫、經濟部次長林全能等財經首長，對於「落實淨零碳排之12項關鍵戰略規劃進度」進行報告並備質詢。

國民黨立委謝衣鳯質詢時提出質疑，現在電動車占比僅1.82％，要達30％中期目標，友善使用環境也很重要；交通部次長祁文中表示，將採公共運輸先行策略，輔助地方政府與市區公車業者購置電動公車，截至今年3月底，已導入907輛電動大客車營運，預計先以3000輛為初步目標。

為提供電動車使用環境，交通部也協助設置電動車充、換電設施，如國道服務區、公有停車場及運輸節點，預計於114年之前設置4440個慢速充電樁，和370個快速充電樁等。

國發會淨零排放路徑圖，再生能源2050年要超過6成以上，民進黨立委陳明文質詢時表示，現在太陽能或離岸風電等再生能源還不到15％，等於未來28年要再增加5成以上，換算下來，每年佔比要增加近2％，質詢國發會路徑要怎走？

國發會主委龔明鑫表示，2030年要將再生能源既有技術極大化，即再生能源產能要擴充，並提升電網韌性、儲能設備升級等目標，2030年以後要投入新技術，包括氫能、地熱、生質能等；龔明鑫表示，12項關鍵戰略的詳細執行內容將在今年年底前公布，有信心能達到再生能源6成以上的目標。