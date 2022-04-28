領先於智能電源和智能感知技術的安森美（onsemi）將在2022年5月10日至12日於德國紐倫堡舉行的PCIM Europe推出一系列全新的電源方案。

安森美於PCIM Europe的展示攤位將有不同最新技術的現場展示，展示這些技術如何賦能開發領先市場的電動車、能量儲存、智能電源等解決方案，其中還包括一輛與慕尼黑工業大學（Technical University Munich）聯合開發的「學生電動方程式（Student Formula E）」汽車和一輛電動摩托車的精彩展示。此外，安森美還將展出Kempower公司採用安森美碳化矽（SiC）二極體的實際電動車充電器，以及帶有ecoSpin的倉庫機器人。

安森美首席行銷長Felicity Carson說，我們很高興能重返實體PCIM Europe展會，展示新的產品，以解決能源基礎設施、通訊和電動車的最新挑戰。我們與合作夥伴和客戶合作，進一步展示我們新技術的實踐應用。

安森美將發佈新的power bundle，用於100 W以上USB-C 供電（USB-C PD）的充電，採用NCP1623、NCP1345和NCP4307，這些元件都是非常成功的臨界導通模式功率因素校正（PFC）、高頻准諧振（QR）和同步整流器控制器系列的一部份。新USB-C控制器的發佈將進一步擴展USB-C產品線。

安森美是碳化矽（SiC）領域的領導品牌之一，將推出多種新型SiC功率開關元件，性能都比前幾代產品更強。首款TOLL封裝的650 V 、33 mΩ SiC MOSFET NTBL045N065SC1，比D2PAK 7lead佔位更小，體積更小，封裝電感更低。首款TOLL封裝的650 V 、33 mΩ SiC MOSFET提供開爾文（Kelvin）源配置，以改善開關損耗和閘極噪音，並保證達到濕度敏感度等級一（MSL1）。

SiC元件與前代矽元件相比具有明顯的優勢，包括高頻下的更高能效、電磁干擾EMI更低、能承受更高的工作溫度和更高的可靠性。安森美是唯一具備垂直整合SiC解決方案能力的供應商，包括SiC晶錠生長、襯底、外延、元件製造、同類最佳的整合模組和離散封裝方案。

最後，安森美還將首次展示第七代IGBT和二極體。最新的1200V FS7 IGBT比上一代的正向偏置電壓下降了20％，大大提高了電機控制應用的能效和功率密度。公司還將推出快速版FS7 IGBT，用於太陽能、不斷電供應系統和能量儲存等中高開關頻率的應用，開關損耗減少50％。FS7產品線進一步擴展， 包括推出750 V和1200V的VE-TracTM Direct符合車規的解決方案，具有出色的穩健性、軟開關和高能效，以滿足當今的電動車主驅需求。