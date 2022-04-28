屏東快篩實名制不用搶，民眾多數買來寄給北部親友。（謝佳潾攝）

快篩實名制28日開賣，各地傳出民眾排隊搶買，但國境之南屏東縣的買氣相較之下不太熱絡，雖屏東市區有藥局1小時內完售，但鄉鎮及原鄉售出的就不多，藥師分析可能與屏東疫情沒那麼嚴重、所以需求性不高有關，且多數購買者都稱是要寄給北部的親友。

「還有剩一半未售出。」在長治鄉執業的羅姓藥師指出，今天快篩實名制上路，原以為會很多人來買，結果快近中午了，只賣出一半，且多數來買的民眾都稱是要寄給北部的親友，因此他分析，屏東家用快篩劑的買氣不太熱絡，可能是與屏東疫情相對沒那麼嚴重、所以需求性不高有關。

離島小琉球也傳出「買氣不佳」的狀況，康姓業者指出，中央規定家用快篩劑每家藥局先配售1箱，也就是78份，不過離島的配發量可以比較多，所以這次拿到4箱，但是上門購買的人寥寥可數，約不超過10人。

除了鄉鎮外，原鄉的快篩劑購買率也不高。霧台、三地門、瑪家、來義、泰武、獅子、牡丹、滿州等8個原鄉，因無健保藥局，所以全由衛生所販售，每所配售4箱，但買的人也很少，衛生所人員推估與原鄉疫情相對穩定有關。