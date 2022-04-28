橋頭地檢署27日與法務部高雄市調處共同查辦左營海軍37歲邱姓士官長涉貪一案，檢調發現，邱利用小額採購，以高於市價的金額向38歲黃姓女子購買體育用品，從中牟利。檢方訊後，對邱姓與29歲林姓軍人各以5萬元交保，其餘2人飭回。

檢調27日搜索左營軍區邱姓士官長的辦公室與住家，並通知邱姓士官長、29歲林姓與29歲趙姓軍人，以及民間人士黃女到案說明。

專案小組調查發現，邱姓士官長於去年4月起，利用辦理體育用品等小額採購的機會，以高於市價向黃女經營的生活實業社購買，藉此從中牟利，過程中，林姓軍人也有參與小額採購。經查每件金額約數千到數萬元不等，總金額還要清查。

檢方經漏夜訊問，認為邱姓、林姓與黃姓軍人涉犯貪汙治罪條例與非主管監督事務圖利罪，罪嫌重大，但無羈押的必要，故諭知邱姓與林姓軍人各以5萬元交保，黃女與趙男飭回，黃女限制住居。檢調後續將持續追查不法金流，以及有無其他共犯。

海軍教準部對此表示，會全力配合檢方偵查，若查證屬實，將視案件情節重大，依規定汰除或撤職。

左營海軍教準部小額採購橋頭地檢署。