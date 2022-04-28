美國63歲流行樂始祖天后瑪丹娜（Madonna），出道近40年人氣始終居高不下，即使已年過半百，依然能在舞台上勁歌熱舞，火辣又百變的穿搭風格讓粉絲為之瘋狂。而過去曾有過兩段婚姻的她，離婚後身邊不乏小鮮肉陪伴，但近日卻爆出她與小36歲的舞者男友分手，引起網友熱烈討論。

根據英國媒體《太陽報》的報導，瑪丹娜近日向周圍的友人透露已和舞者男友馬立克威廉斯（Ahlamalik Williams）分手，正式宣告恢復單身。據了解，兩人從2019年開始交往，之後就經常在網路上公開放閃，即使遭到不少酸民謾罵，瑪丹娜依然愛的大方，絲毫不受輿論影響心情。但知情人士透露，由於瑪丹娜與舞者男友都把重心放在彼此的個人事業上，造成感情很難維繫，最後只能分開，不過男方即使已搬離瑪丹娜的住處，兩人仍維持友好關係。

事實上，瑪丹娜過去曾有過兩段婚姻皆已離婚收場，但她的身邊仍有不少追求者，而且幾乎都是小她幾10歲的猛男小鮮肉，從模特兒到舞者都難以抗拒瑪丹娜的個人魅力，也讓外界對於她豐富的感情史感到相當佩服。而她分手的消息傳開後，不少網友也忍不住歪樓表示「下一個應該會更年輕」、「下一任可能還在讀國中」、「下一個可能就是孫字輩的了」、「有錢真好」。