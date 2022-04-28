社群媒體臉書（Facebook）母公司Meta Platforms第一季獲利意外強勁，且臉書的每日活躍用戶數實現增長，受此激勵，周三盤後股價飆漲19%，報208.03美元。

Meta執行長祖克伯表示，該公司將降低成本，也正在投資人工智慧（AI）工具以改進內容推薦和廣告，這表示Meta不只正在努力賺錢，同時也致力於打造「元宇宙」（Metaverse）的長期策略。

在稍早前的一般交易時段，Meta股價下跌3.32%，收在174.95美元。臉書在去年底改名Meta後運氣仍然欠佳，截至周三收盤，Meta今年來市值已經幾乎腰斬。

去年第四季臉書的每日活躍用戶數首度下滑，該公司並警告受到蘋果更新用戶隱私政策影響，以及來自TikTok等平台的競爭加劇，第一季表現可能不會太樂觀，這使Meta的股價表現一直難有起色。

Insider Intelligence分析師Debra Williamson表示，這是一個好消息，Meta成功實現了每日用戶數的增長，它需要證明營運已經從前一季逆轉。不過，每月活躍用戶的增長正在迅速放緩，在幾個季度以前，Meta可以靠著開發中國家來維持增長，但即使是這些高成長的機會也可能開始枯竭。

Meta公布第一季營收年增7%，為279.1億美元，不及市場預期的282億美元，並創下10年來最疲弱的增長。

淨利年減21%，為74.7億美元。經調整後每股盈餘為2.72美元，優於市場預期的2.56美元。

第一季臉書的每日活躍用戶（DAU）為19.6億個，較去年第四季的19.3億小幅回升，且略超出市場預期的19.5億個。

每月活躍用戶（MAU）為29.4億個，略低於市場預估的29.7億個。 每用戶營收均值（ARPU）為9.54美元，大致符合市場預期的9.50美元。

Meta財務長Dave Wehner表示，由於俄羅斯已經封鎖臉書，預計第二季歐洲的每月活躍用戶人數將進一步下滑。俄羅斯在2月下旬對烏克蘭發動戰爭，因此第二季也會比較完整呈現俄國封殺臉書造成的影響。

雖然改名以彰顯進軍元宇宙的決心，但Meta的三大核心事業臉書、Instagram和WhatsApp上季仍占總體營收高達97.5%，而負責元宇宙事業的Reality Labs僅占零頭（6.95億美元）而已。

臉書、Instagram和WhatsApp三大app業務第一季淨利年減13%，為114.8億美元。Reality Labs上季虧損29.6億元，較去年同期的虧損18.3億元擴大。

Meta預估本季營收介於280億～300億美元，不如市場預期的306億美元。

Meta表示，該營運預測延續第一季的趨勢，包括在俄烏戰爭期間疲弱的營收增長。

此外，臉書將今年的總支出預測從900億～950億美元下修為870億～890億美元。