隔夜美股收高，以及在陸股持穩帶動下，周四香港股市開高走高，目前恆生指數漲1.13%，為20170.80點。國企股(H股)漲1.22%，為6868.76點。

上證指數目前漲0.25%，深證成指跌0.3%。

招行一度飆漲7%，在藍籌股中漲幅最大。

恆生科技股指數目前小漲0.55%，報4,002.89點，成分股漲跌互見，阿里巴巴漲3.6%，漲幅領先，其次為嗶哩嗶哩、百度漲3.4%。比亞迪電子跌3.3%，跌幅最大。

中國疫情嚴竣，內需股表現疲弱，李寧、海底撈、農夫山泉、百威、呷哺呷哺全面走跌。

金沙中國首季虧損擴大，股價下跌2.0%，拖累銀娛、新濠、澳博、永利澳門、美高梅等其他博奕股走弱。

波羅的海乾散貨指數（BDI）連漲6天，以及丹麥航運巨頭馬士基（Maersk）上修獲利預測，航運股普遍上漲，對BDI最敏感的太平洋航運目前漲逾4%，中遠海能漲3%。