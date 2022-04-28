印度股市今年以來明顯相對全球抗跌，儘管指數自年初高點回落，目前仍維持高檔整理，但展望後市，印度維持經濟高速成長、通膨率可控使政府維持寬鬆基調、政局情勢穩定、企業獲利持續增長等四大優勢，將支撐股市維持強勢。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度體質發揮四大優勢，對股市帶來相對支撐，包括電子股占指數成分較低，金融股占比高，受國際趨勢及產業衝擊低；輸入性通膨影響較小，尚無急迫升息壓力；地緣政治影響偏低，俄烏衝突反而使印度得以取得低價能源供給；貨幣與財政政策相對彈性，且印度政局穩定、執政黨民調創新高。

展望第二季，林庭樟認為，印股經歷大漲後推升本益比，高檔震盪在所難免，且隨著企業獲利可能受高價原物料影響，印度央行（RBI）收緊對抗通膨、外資流出、及美元走強、美國聯準會（Fed）鷹派環境等，第二季表現相對有壓力，預估箱型整理格局機率大。

4月初印度央行將2022～2023財政年度預估GDP自7.8％下調至7.2％。林庭樟指出，雖然印度GDP預估下調，但仍是全球領頭羊，企業年度獲利複合增長優於亞太區大多數國家，高盛也預估，MSCI印度明後年EPS增長率達19～23％，印股仍是極佳投資選擇。

3月印度CPI上揚至6.95％，高於政策目標預期6％。林庭樟分析，印度CPI約有四成貢獻來自於食品價格，受進口自化肥、運輸等成本上升造成，也讓印度央行將「維持經濟復甦成長」的政策論調，調整為「控制通膨」，預計第三季後才會開始升息。

去年第四季以來，內資成為印度股市資金的中流砥柱，反觀外資不斷賣股，印度BSE指數外資持有水位來到8年來新低，主因美國升息及風險趨避。預料隨美國5月升息與縮表確立，資金有機會再回流高成長的印度。

以實際操作策略來看，根據瀚亞投資與ICICI保誠資產管理提供的印度溫度計指數來看，目前最新數據為118.5，較上月數據略微往上，仍在「股債平衡配置」建議，第二季仍須留意本益比較高、通膨數據攀升等風險，遇修正可把握股市進場機會，以減少大幅震盪所帶來的不確定風險，建議納入債券資產提高孳息收益。

瀚亞印度溫度計指數是根據印度市場中多項投資指標設立評價模型，並依據最終數據劃將投資建議分為「積極加碼股票、加碼股票部位、股債均衡配置、加碼債券部位，跟股票落袋為安」等區間。ICICI保誠資產管理公司是由印度當地最大民營銀行ICICI Bank及英國保誠集團（Prudential plc）共同成立的資產管理公司，目前固定收益資產管理金額為全印度最大。