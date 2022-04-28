香港立法會今（28日）續審議《2022年撥款條例草案》，多名香港議員批評，香港安養服務不足、醫療服務落後等，預算案對此著墨少，並指疫情下，更顯得香港線上醫療發展落後，安養院存在已久的問題一直被忽視，已到了臨界點，再也沒法遮掩，促港府多關注高齡化問題，以及改善醫療制度。

香港醫療衛生界議員林哲玄表示，社區醫療網路需要發展，但基層醫療發展缺乏藍圖，預算也還沒有提供路線圖。對於中西醫協作，他指，少數公立醫院才有中醫師，但欠缺與西醫診症，認為醫管局要增加新編制，讓中醫做更多工作。香港議員管浩鳴指，雖教育經常性費用有1019億港元，但佔港府開支比例創回歸以來新低，社會面對教師流失、網上教學配套不足，質疑資源是否用得其所。

香港議員馬逢國則表示，房屋短缺問題未能在預算案中透露曙光，雖終於改組政策局及提出設立文化體育旅遊局，可惜未有調整現有資源提升相關工作。他並稱，疫情體現香港醫療制度、安養服務有缺陷，預算案並沒有為安養院提供支援，2.6萬多個長者仍要無期限等待宿位。