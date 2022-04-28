主機板、顯卡族群近期股價出現觸底後回溫，電競、元宇宙和車用多題材加持，包括技嘉(2376)、微星(2377)、華擎(3515)等股價今早都回到平盤之上。

品牌廠微星今年以「Meta-Ready」聚焦元宇宙需求，端出多款高效能筆電；華擎也宣布進軍元宇宙領域，將旗下Phantom Gaming電競品牌商標演變過程，打造成一件非同質性代幣（NFT）短影片的加密藝術品，並開辦新計畫為藝術創作者打造平台。技嘉董事會去年並通過將以最多3.92億元的額度，轉投資威力暘電子，預估將為其進軍車用電子領域增添戰力。

研調機構指出，Intel下一世代平台Eagle Stream的量產進程，產品較為多元，加上有內嵌式高頻寬記憶體(HBM)的CPU解決方案，預估將於第二季開始進入大量供給階段。對照Intel Eagle Stream平台的AMD Genoa，目前因5nm投片量仍低，預估量產時間也與Intel相仿。AMD除延續14nm後的產品高性價比外，更以核心數量(cores count)與支援介面取勝，在進入7nm之後則得到許多公有雲服務商採用，今年AMD滲透率在全球伺服器領域可望達到約15%。

微星今年3月攜手宏佳騰(1599)推出全球首款可搭載各種車款之機車安全裝置「CROXERA M智慧後照鏡」，該裝置結合科技、智能及雲端應用，透過車聯網提供更多安全防護及警示。另公司還推出「車載暨商用解決方案」、「物流派遣機」與「車載智慧T－Box」等AIoT產品。

華擎去年也宣布跨足車用軟體市場，目標開發「車載數據平台」，整合全球汽車大廠車載數據，供電動車、車用保險、交通管理、旅遊、廣告等多產業實現創新服務。

今天NVIDIA攜手各家授權顯示卡供應商與通路合作夥伴，包括華碩(2357)、技嘉(2376)和微星(2377)等，宣布推出「補貨完成，重新上架」企劃，讓玩家能以合理的價格購買NVIDIA GeForce RTX 30系列顯示卡產品。