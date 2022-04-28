美國物價指數續創40年高位後，聯準會暗示5月升息可能一次升兩碼，再次引發近期恐慌賣壓，加上5年及10年期美債收益率曲線倒掛，反映投資市場對升息引發經濟衰退的擔憂越來越大，保德信指出，根據歷史資料，每當出現殖利率倒掛之後，醫療產業表現在各類股排名中較其他產業更抗震。

富蘭克林華美生技基金擬任經理人劉翠玲表示，隨著疫情逐漸趨緩，股市有逐漸回穩，生技醫療基金的績效皆有不俗的表現。根據各國醫療支出GDP的佔比顯示，過去十年來因為人口老化的趨勢，高品質的醫療服務日益精進，預估未來十年全球65歲的人口會超過各國人口的兩成以上，產業利多之下，投入於其中的資金累積勢必可為接下來的股市環境及商機議題，帶起連動的股價效益。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，自1978年以來，美債共出現過6次長短期債券殖利率利差出現倒掛的狀況，而當殖利率倒掛曲線出現後6個月期間，醫療產業平均股價表現優於其他產業，僅次於通訊服務產業。醫療產業雖然近期也受到投資氣氛影響，但整體而言，醫療業兼具成長及防禦特性，就成長面來說，統計1995年至2021年期間，醫療產業平均EPS年成長率達10.1%，與科技產業相當；防禦能力方面，2010年以來共有8次市場對企業獲利預期下修，而醫療產業下修幅度最小，因為有基本面的加持之下，讓醫療生技業同時具備成長及防禦特性，因此在遇到市場震盪時，可望優化投組表現。

富蘭克林華美生技基金，將於5月9日展開募集，期待可以引領下一波的生技行情，帶動每一次的關鍵技術創新趨勢，提供跨國投資股票型基金，採新台幣、美元、人民幣、南非幣多元計價，並提供後收N級別，與銀行通路強強聯手，盼能提高此檔基金觸及廣度，並增加投資買氣。