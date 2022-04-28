錸德(2349)集團跨足美食領域再下一城，推出新品牌「三百金 麵專門」，於5月3日正式搶進日式拉麵一級戰區華陰北車商圈，在快速展店與併購推進下，2022年第1季已衝出6000萬元營收，可望藉由拉麵的高人氣帶動更多營收成長。

錸德集團積極拓展餐飲娛樂版圖，成效亦展現在營收成長上，2021年集團餐飲娛樂雖受疫情三級警戒影響，營收未破億元，但位於陽明山BY33美軍俱樂部，挾其得天獨厚的戶外用餐環境，在疫情期間仍維持一貫高人氣，使得事業整體依然維持與2020相當的營運動能。

繼BY33美式餐飲、VG Fusion洋食，與和食在『Katsu鑫』熟成豬排蓋飯的成功展店後，錸德集團餐飲事業版圖準備在超人氣國民美食版圖再下一城，錸德集團食樂國際焦點對準日式拉麵市場，推出新品牌「三百金 麵專門」以延續其追求美味日本料理、高品質食材與零化學添加的理念。

錸德表示，「三百金 麵專門」由行政主廚阿鑫師傅監督製作，「三百金」設定為拉麵專門店，透過「三三三」的講究，為日常提供細緻講究、富層次的美味應援——三種精熬功夫湯頭、三式究極麵體、三款拉麵風情，以工法和品質，鋪陳層次細膩的味覺旅程，於5月3日正式搶進日式拉麵一級戰區華陰北車商圈。

在快速展店與併購推進下，2022年第1季已衝刺出6000萬營收，可望藉由拉麵的高人氣帶動更多營收成長，如今年第2季內未受疫情影響太大，錸德集團計畫再拓展兩個店面，其中為另一嶄新業態。