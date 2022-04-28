尋求衛冕的公鹿，今天在「字母哥」阿提托康波33分、9籃板領軍下，116比100輕取公牛，系列賽4比1晉級，接下來將與塞爾提克爭奪東區決賽門票。
公鹿首節就打出34比18攻勢奠定勝利基礎，最多領先超過20分，決勝節成為垃圾時間，公牛依舊無力回天，最終狂輸16分結束這個賽季。
字母哥手感發燙，全場15投11中，場上正負值+18，波提斯14分、17籃板，布魯克羅培茲12分，剛獲得年度最佳隊友獎的哈勒戴10分，板凳悍將康諾頓貢獻20分，格雷生艾倫10分。
尋求衛冕的公鹿，今天在「字母哥」阿提托康波33分、9籃板領軍下，116比100輕取公牛，系列賽4比1晉級，接下來將與塞爾提克爭奪東區決賽門票。
公鹿首節就打出34比18攻勢奠定勝利基礎，最多領先超過20分，決勝節成為垃圾時間，公牛依舊無力回天，最終狂輸16分結束這個賽季。
字母哥手感發燙，全場15投11中，場上正負值+18，波提斯14分、17籃板，布魯克羅培茲12分，剛獲得年度最佳隊友獎的哈勒戴10分，板凳悍將康諾頓貢獻20分，格雷生艾倫10分。
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