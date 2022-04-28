外媒報導，因為極端氣候的關係，熱浪比往年提早一個月影響印度，今年的最高溫已經達到38度，而且接下來只會越來越熱。根據印度氣象局（IMD）的統計，印度3月與4月的平均氣溫打破了印度122年來的紀錄。

預計接下來3-5天印度北部和西北部、巴基斯坦部分地區將出現最嚴重的熱浪，將比正常平均氣溫高出5-8度。根據極端氣候專家鄧肯(Scott Duncan)表示，將有超過10億人會遭受過熱的氣溫。

預計周四印度德里地區可能會出現最高超過46度的高溫，而且這種高溫並不容易消退，因為在印度許多地區晚上最低氣溫不會低於30度。此外，印度多數人口沒有冷氣，這也將帶來危險，因為夜晚的長時間高溫會讓人失去面對白天高溫時的調節能力。

印度城市巴爾梅爾（Balmer）在週二已經出現45.1度高溫，巴基斯坦也記錄到追平北半球最高氣溫紀錄的47度。根據印度氣象局的數據，3月平均氣溫達33.1度，是過去 122 年來的最高記錄。

目前印度的史上最熱熱浪還要一個多月才能緩解。根據印度氣象局預測，6月時的季風季節會正常到來，季風對該地區至關重要，因為它們為印度提供了大部分年降雨量，有助於農業灌溉，並緩解強烈的熱浪。

美國麻省理工學院教授埃爾塔西爾（Elfatih Eltahir）表示，即使今年的熱浪得到緩解，但未來極端炎熱的熱浪情形只會惡化，情況會更糟。也有研究報告指出，繼續熱下去的話印度會出現人道主義危機，因為該國大部分地區會熱到無法居住。