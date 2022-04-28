正值美股超級財報周，周二大型科技公司釋出財報喜憂參半，微軟（Microsoft）財報亮眼，但谷哥（Google）母公司Alphabet營收獲利不如預期，雖然那指一度大漲1.7％，但後繼無力，終場回落平盤下，費半也收黑0.49％，台股28日則再度上演跌深反彈行情，目前上漲128點，暫報16,432點，惟成交量目前不到2,000億元，暫報1,532億元。

據第一金投顧晨訊指出，近期科技產業供應鏈現雜音，終端消費性電子產品，如智慧型手機、PC／NB、各尺寸面板，基於市場需求預期下滑、缺料問題舒緩與庫存上升因素，陸續面臨到出貨量下修、調降終端售價以提前為降低庫存做準備。若第二季科技業季報展望持續釋出「淡季愈淡」的風向球，則過往「五窮六絕」的產業慣性將在疫情期間的高檔背景下首次發生。

今年以來，國際指數與台股波動加劇，現階段俄烏戰爭持續僵持、通膨居高不下使美聯準會（Fed）升息的鷹派言論越發激進、各國央行升息腳步緊盯美國動向，是應持續留意指數多空氛圍的重要因子。短線而言，縱使跌深的反彈目前仍屬於區間震盪走勢。