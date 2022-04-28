美國聯準會近期頻頻釋出鷹派談話，股市反應劇烈，美股標普500指數重探前波低點，月線重挫8％。不過，具有對抗通膨題材的REITs(不動產投資信託)近期走勢穩健，道瓊REIT s指數月線仍力守平盤之上，相對美股和全球股市表現突出。

元大全球不動產證券化基金研究團隊分析，美國聯準會自3月份開啟本波升息循環，從歷史上來看，REITs在利率上升期間表現良好。20年來，以富時已開發市場房地產指數為例，自聯準會啟動升息後的3個月、6個月、1年和2年，平均漲幅分別為6.4％、16.8％、17.6％和41.7％，同期間表現均優於MSCI全球股市指數的-0.5％、5.8％、9.7％和31.3％。

元大全球不動產證券化基金研究團隊進一步分析，聯準會通常在經濟狀況良好時升息，而經濟好轉有助於更高的不動產入住率、更強勁的租金和房產價值增長，有助REITs的營運資金和淨營業收入成長，並可帶給投資者更好的股息收益。所以，從歷史數據來看，在市場利率上升期，利率通常與REITs的投資報酬呈現正相關。

根據Nareit(全國不動產投資信託協會)資料，全球REITs規模正在迅速擴張。截至2021年底，全球已上市REITs 數量達到了865檔，總市值從1990年的100 億美元增長至2021年底的的2.5 兆美元。此外，從結構來看，截至2021年末，基礎設施、數據中心和工業等部門占REITs市值達到30％，而在2010年時僅4％，顯示5G通訊設施、雲端運算和電商網購等趨勢性發展，正為REITs帶來強大的成長商機。

元大全球不動產證券化基金研究團隊指出，現階段，特別看好經營數據中心和物流不動產的REITs表現，原因可受惠全球經濟加速數位化，以及電商網購逐步取代實體購物的時代趨勢。