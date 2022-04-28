現場演練移動式抽水機操作。（呂健豪攝）

每年5月到11月為台灣的汛期，新北市政府水利局在今（28）日，於泰山區中港西抽水站舉辦防汛演習，新北市長侯友宜也親自到場視察。他表示，防汛工作在面對氣候變遷、強降雨、颱風等因素，都必須不斷去調整，儘管面臨疫情，但防汛人員透過人力調節以及落實人員的自主健康監測，只要是快篩陰都可以繼續工作，讓防災作業不受影響。

侯友宜補充，這幾年新北市將積淹水問題解決，除了偵水志工、水情監控、智慧防汛平台，再加上預抽制度，以新科技結合新的人力，不斷進行調整，及早做好萬全的準備，讓災害降到最低。

今天的防汛演習，從平時操作、災前整備及災中應變3階段、10項目進行，演示防汛人員平日如何監視水情狀況，並針對雨水下水道沉疴案件加以改善，降低積淹水頻率。在強降雨來臨前，抽水站預先執行預抽機制，可增加貴子坑溪流域滯洪空間達9.6萬立方公尺。

另外，演習也模擬暴雨來襲，中港大排兩側箱涵滿水位時，透過倒伏壩運作，讓洪水流入中港大排河來減輕兩側箱涵的排水壓力，在應變防汛操作中，讓民眾了解中港大排平時除是遊憩景點外，在防洪期間也兼具滯洪功能。下游中港東抽水站更配合在降雨發生前，提前投入全數機組啟動抽排水，降低河道水位，以時間換取滯洪空間。

水利局長宋德仁說，水利局透過新北市防汛平台系統結合最新的智慧防災科技，現在有雨水下水道水位計、CCTV、路面淹水感測器及淹水影像辨識等雙重判斷，在下水道半滿管時Line機器人就通知應變，提前掌握新北市各區水情資訊，防汛平台系統亦推算堤外水位上漲至高灘地的時間，以利提前將高灘地設施撤離及橫移門關閉，超前部署做第一時間的因應預防，避免河水倒灌造成市區淹水。