美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛理漢率團訪台時，要求台灣採購波音787，返美後強調「盼台灣盡快宣布購買24架」。對此，立法院民進黨團幹事長鄭運鵬今（28日）指出，各國參訪拜會推銷自己國家主力產品是很常見的交流，「不去推銷的議員才是失職！」被當作是對台灣施壓是很荒謬的角度。

鄭運鵬表示，把各國的正式交流，放大成利益交換的論點很不恰當，在各國參訪拜會推銷自己國家主力產品是很常見的交流，例如台灣的國會議員與政府官員出訪，也很自然會去推銷像台積電產品、汽車零組件與在地農產品，常常各國正式交流，也會把這種推銷當作緩和氣氛的話題，不去推銷的議員才是失職。

鄭運鵬也說，美國國會議員很清楚外交參訪總統與各國政府的拜會一定是公開而且全程轉播，所以不會有太失禮的事。

他強調，美國推銷自己的重工業像波音787是他們最先進的飛機，而台灣如果要買客貨機也只有波音與空中巴士選項，所以順便提及並不是強迫簽約，被當作是對台灣施壓而且過度評論為威脅採購，是很荒謬的角度。

另外，關於台積電股票下跌，鄭運鵬說，台積電股票下跌跟國際景氣有關係，但各國對台積電的需求與信任應該沒有改變，甚至是台積電太強，連美國都要用政府的力量去支持在地的半導體相關產業。相信台積電依然是護國神山，不會因為一兩次地震而影響到基礎，都會給台積電最大的祝福與支持。