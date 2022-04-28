俄烏戰爭持續超過2個月，引發各國關注。曾任高盛集團副總裁的國民黨現任立委吳怡玎表示，這場戰爭導致全球股價下跌，本來很多人預估3月底、4月初就能解決，不料竟到4月底都還沒解決，這對全球的影響都是「牽一髮動全身」的，不僅是股市、金融，連能源供給也是。

吳怡玎26日接受香港媒體《中評社》訪問表示，俄烏戰爭導致全球股價下跌，主因是戰事比原本想像拖得還久，很多人起初預估，大約3月底、4月初就能解決，沒想到現在4月底了還沒解決，這對全球確實造成很大影響。

吳怡玎分析，台灣產業以出口為主，絕對會受到全世界景氣影響；除了俄烏戰爭外，疫情的影響也很大。目前美國升息必將帶動資金向美集中，而每個國家也要衡量自己的貨幣政策，來判斷利息該怎麼調節，台灣的製造業很依賴台幣的利率，所以台灣不能隨便升息。

針對俄烏戰爭，吳怡玎強調，這場戰爭再繼續拖下去，對全世界的影響都很大，除了股價、金融等問題，能源供給也是，在全球化時代看似兩國的戰爭，卻對世界各國「牽一髮動全身」。