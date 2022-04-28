烏軍炸了俄羅斯坦克

俄軍坦克上半部被轟掉，可能是俄羅斯侵略烏克蘭不能如願的最新跡象。自從莫斯科發動攻勢以來，已有數以百計俄羅斯坦克被摧毀。據英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）周一估計，俄軍已折損多達580輛坦克。

據CNN新聞網27日報導，莫斯科的問題不僅在於損失坦克的數量。專家說，和戰場相關的照片顯示，俄羅斯坦克的缺陷在於所謂的「彈簧玩偶匣效應」（jack-in-the-box effect）。而數十年來，西方部隊早就知道這點。

他們說，莫斯科應該知道問題會出現。而問題在於，這些坦克的彈藥如何儲放。俄軍坦克和西方現代坦克不同，會在砲塔內攜帶多枚砲彈。而這使它們極容易受傷害，就算是間接碰撞，也可能引發連鎖反應，導致儲放的多達40枚砲彈爆炸。

而引發的爆震波十分強大，足以把坦克砲塔炸上兩層樓高的空中。華府智庫「新美國安全中心」（Center for a New American Security）的俄羅斯研究計畫顧問班德特（Sam Bendett）說：「我們所目睹的，是俄羅斯坦克的設計缺陷。」