澎湃新聞報導，中國外交部副部長謝鋒28日以視訊方式出席中國—太平洋島國應對氣候變化合作中心啟用儀式並發表致辭。謝鋒面向線上在場的太平洋島國政要、駐中使節以及中外媒體，針對近期一些國家造謠抹黑、阻撓干預中國和索羅門群島商簽政府間安全合作框架協定，闡明嚴正立場。強調中索安全合作公開透明，不針對協力廠商。

謝鋒說，中索自主商簽政府間安全合作框架協定，這是兩個主權國家的神聖權利，是正常的執法安全合作，符合國際法和國際慣例。中索安全合作公開透明，不針對協力廠商，與索方同其他夥伴的合作以及地區現有機制並不衝突，符合索方和南太地區共同利益。這與某些國家拉小圈子，搞黑箱操作，拼湊軍事集團，刺激軍備競賽，加劇核擴散風險，挑動陣營對抗，導致地區局勢緊張有著本質不同和天壤之別。這些國家有什麼權利對中索指手畫腳？澳洲有什麼資格對2000公里外的索羅門群島和萬里之遙的中國畫「紅線」？這不是侵犯他國主權，干涉別國內政，破壞國際規則，又是什麼？

謝鋒稱，來說是非者，正是是非人。那些造謠汙蔑、詆毀抹黑、脅迫恫嚇者，反而暴露了他們自己在21世紀的今天還戀戀不捨殖民迷思，明目張膽推行脅迫外交，還在挖空心思企圖控制太平洋島國，維護索謂的「勢力範圍」。太平洋是地區國家的共同家園，而不是誰家的「後院」或「領地」，應該是國際合作的大舞臺，而不是地緣博弈的競技場。公道自在人心。誰在維護地區和平，推動互利合作，促進共同發展，誰在謀求霸權，製造分裂，挑動對抗，太平洋島國人民和國際社會的眼睛是雪亮的。這些國家逆歷史潮流而動是自不量力，他們的企圖註定不會得逞。

謝鋒指，中方同太平洋島國的交流合作，以真實親誠為理念，以平等協商為基礎，以互利共贏為原則，以共同發展為目標，不僅促進了島國地區繁榮，增進了雙方人民福祉，而且也為不同發展階段、不同發展體量國家平等相待、合作共贏樹立了榜樣。行勝於言。中方與太平洋島國發展關係、開展合作，沒有私利，不謀求「勢力範圍」，不搞霸淩脅迫，永遠是謀和平、促發展的建設性力量。