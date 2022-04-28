民進黨2022年直轄市議員初選民調陸續展開，桃園市議員第七選區中壢區7搶5局勢，競爭相當激烈，最終由現任議員彭俊豪、徐景文，以及張曉昀、黃崇真與魏筠出線。

桃園市議員第七選區綠營民調初選結果今日出爐，彭俊豪以38.02％無懸念通過，自稱「中壢大姊姊」的張曉昀獲16.7％、徐景文14.85％、黃崇真9.74％以及魏朝廷之女魏筠9.28％。提名名單以民進黨中執會正式通過公告為準。