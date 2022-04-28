綠營桃園中壢議員初選7搶5 彭俊豪、張曉昀等人出線 12:282022/04/28 中時 蔡明亘 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃市議員第七選區初選結果出爐，彭俊豪高分出線。（摘自彭俊豪臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨2022年直轄市議員初選民調陸續展開，桃園市議員第七選區中壢區7搶5局勢，競爭相當激烈，最終由現任議員彭俊豪、徐景文，以及張曉昀、黃崇真與魏筠出線。 桃園市議員第七選區綠營民調初選結果今日出爐，彭俊豪以38.02％無懸念通過，自稱「中壢大姊姊」的張曉昀獲16.7％、徐景文14.85％、黃崇真9.74％以及魏朝廷之女魏筠9.28％。提名名單以民進黨中執會正式通過公告為準。 桃園市議員楊梅區初選民調出爐 鄭淑方、蕭立妍出線 國民黨桃園龜山議員初選出爐 林明義、孫韻璇出線 #彭俊豪 #張曉昀 #綠營 #出線 #桃園市議員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄綠營鎮港、鳳山初選 陳致中、林智鴻等出線 04:102022/04/16 地方新聞 兌現初選承諾 台南綠營議員參選人要划龍舟到澎湖 15:292022/04/21 政治 民進黨宜蘭市議員初選 3選將出線 11:122022/04/23 政治 綠營南投議員初選 王秋淑、林良政、陳玉鈴出線 04:102022/04/17 地方新聞 2022誰來做老大》台南市議員 綠南市議員提名底定 湧言會慘敗 04:102022/04/23 政治要聞 隔離、類普篩都雙標 綠系防疫惹抨擊 04:102022/04/17 生活新聞 2022誰來做老大》嘉義縣鄉鎮市 綠營嘉縣3鄉鎮市 登記超額將協調 04:102022/04/24 政治要聞 國民黨松山信義議員初選詹為元出線 同區對手下一步曝光 12:232022/04/27 政治 徐定楨確定被提名參選苗栗縣長 盡全力拼搏 16:332022/04/27 政治 2022誰來做老大》台南市議長 綠營邱莉莉、郭清華 再戰南市議會龍頭 04:102022/04/27 政治要聞 張士傑、仲偉入列獨董 開發金新董事候選名單 出爐 04:102022/04/22 金融．稅務 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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