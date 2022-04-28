基隆陳姓女子確診後連日發燒，但院方並未收治，最終不幸於家中身亡，另因遲未有官方確診證明，無法順利舉辦後事，引發家屬不滿。同住曾姓男子昨晚一口氣寫了6張陳情書提出質疑。對此，衛生局回應，醫院有醫療專業判斷，會依個案狀況決定是否留院。

陳女身體不適21日採檢確診，因持續發燒2度至醫院看診，22日傍晚在院接受靜脈注射治療時，更因血氧過低戴上純氧面罩，但急診醫師並未指示留院觀察，反而在發燒症狀緩解後，通知領藥回家休息；未料，24日下午被曾男發現已死亡多時。

陳女家屬得知消息悲痛欲絕，希望盡速處理後事，卻因法定傳染病通執程序未完成，醫師無法開立染疫死亡證明受，難以火化，陳女的女兒只好自行向院方索取母親的PCR採檢報告當作證明，衛生單位也於25日下午協助將死因更改為「感染新冠肺炎導致呼吸衰竭」，才完成所有程序。

回顧事發過程，讓曾男相當憤慨，親手寫下6張陳情書，盼為陳女討公道。他表示，錯誤無法執行或執行不力的政策比貪汙更可怕；相互推諉、互踢皮球的藉口，只為政績掩蓋事實，下場只會是一條條活生生的性命從此消逝。

此外，曾男提出疑問，包括快篩試劑難以取得，大部份掌握在某些特定人士手上；衛生局花大錢印製居家快篩陽性後流程指引，通報電話卻無法接通，把市民逼進死路。市長林右昌聲稱病房十足，但陳女持續高燒且血氧濃度低下，卻不能住院治療，質疑中、重症究竟如何認定？

外界也質疑，個案有嚴重症狀為何沒有留院觀察，醫院端是否有疏失。對此，衛生局長吳澤誠回應，醫院有自己的醫療專業判斷，談不上疏失，衛生局會要求院方收到確診者後要予以處置，但無法介入，未來會要求醫師進行專業評斷時，能夠更符合病人的要求。

至於死亡證明書爭議，吳澤誠說，衛生局原願意協助司法相驗，但家屬擔心遺體要被解剖，因此請基隆市立醫院長王慧珺前往行政相驗，當時家屬並未提出PCR陽性檢驗報告，死因才會開立「呼吸衰竭」，後來得知為確者個案有立即校正為因新冠肺炎死亡。