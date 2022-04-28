市議員施志昌28日邀水利局等單位到場會勘，要求水利局能盡快新建，還給民眾行的權益。(市議員施志昌服務處提供)

「人車爭道、險象環生！」大甲四好溪上有座青一橋老舊狹窄，導致人車爭道，10幾年來許多民眾希望新設專供行人行走之便橋；市議員施志昌28日邀水利局等單位到場會勘，要求水利局能盡快新建，還給民眾行的權益。水利局強調，市府編列經費390萬新建鋼構橋專供行人通行，最快5月開工，9月完工。

日南里長曾子容說，這裡原本的橋上下班課時間，都有大量的行人及機車通過，卻是險象環生，只有新建橋梁方可來改善目前的窘境。日南社區發展協會常務監事李彩鳳認為，這座橋做了之後可造福社區，否則現行的橋太窄人車都要「對陣」，可說是危機四伏。

施志昌指出，經過里長曾子容和里民10幾年來，不斷的反應現行「青一橋」老舊狹窄，且過去原為專供行人通行，但機車族亦會使用此便橋通行，造成人車爭道，已經不敷使用；他長年來不斷的爭取希望能新設一座便橋專供行人通行讓人車分流。

水利局指出，為便民與符合民眾使用的期待，市府將會新建長度17公尺、淨寬2.3公尺的鋼構橋供行人通行，目前簽定合約中，最快五月中可以簽報開工，工期120天，預計九月完工，總經費390萬。

施志昌強調，雖經過2至3年爭取，但這工程已流標6次，這次終於順利招標，得以改善現行的交通問題實現人車分流，讓里民行走更安全。第一期工程是做新的便橋，而第二期工程，更是希望能來爭取配合原有的五里牌三角公園，將整個水利地來做整體的規畫，還給里民有更舒適的休閒空間。