電商公司騰雲（6870）召開董事會，通過110年度財務報告。受益於疫情推升商業場域OMO數位轉型需求，集團營收達3.76億元，年增25.4％；稅後淨利較前一年度大幅成長118.26％達4,900萬元，淨利率成長至13.04％，每股純益3.22元，業績成果十分亮眼。經董事會決議，騰雲將配發2.5元現金股利。

騰雲科技執行副總張婷婷表示，騰雲的海外布局在去年有重大進展，海外收入較前一年度成長逾60％，除接連於去年協助三井上海金橋Lalaport、三井上海蓮花路Lalastation、三井馬來西亞Lalaport等的OMO客、商、金流解決方案建置，更預計在今年與不同的國際級策略合作夥伴協助永旺東南亞、誠品馬來西亞等大型商場進行解決方案建置；此拓展不僅認列當年度的一次性收入，更持續墊高騰雲的軟體服務收入(SaaS)，長期貢獻公司營收。

以營收結構來說，騰雲2021年一次性的解決方案建置收入約占整體營收66.6％達2.5億元，較2020年度一次性收入成長22.8％；持續性軟體服務收入占33.4％達1.26億元，年增30.7％。持續性軟體服務收入占比亦由2020年的32％，提升至2021年的33.4％。透過與不同類型的商業場域合作，一次性的建置費用將不斷挹注持續性軟體服務收入，持續性收入所佔營收之比例今明兩年亦有望逐年增高，創造公司穩定收益。

展望2022年營運，騰雲表示，海內外業務布局成熟，進入高速成長期，目前在手訂單已超過去年，第一季營收更再創新高達1.19億元，較去年同期成長逾40％。

騰雲表示，將持續朝國際化、集團化、資本化三大方向布局，目前除了於去年9月及今年2月分別成立騰創數析專注於資料分析顧問及導入服務與騰加數位專注於智慧零售場域應用外；在海外佈局上，更在今年二月成立馬來西亞分公司積極搶進東南亞市場。此規劃預期今明兩年即會陸續貢獻營收，持續推升公司營收成長。