高雄22歲林姓男子23日深夜酒後騎乘機車搭載女性友人行經小港區金城路與孔明街口時，因未戴安全帽遭巡邏員警盯上，林男停等紅綠燈時，發現警方上前準備對其攔查，竟與後方女乘客前後換位，但過程全被警方看見，林男經酒測後，酒測值達0.24mg／l，警方依法扣車並針對林男無照駕駛、未戴安全帽等違規事實開出罰單。

高市警小港分局桂陽路派出所員警23日深夜23時25分執行巡邏勤務，行經小港區金城路與孔明街口時，發現林男未戴安全帽騎乘機車，後方搭載一名女性友人從員警身旁呼嘯而過，警方便騎乘警車上前準備對其攔查。

林男停等紅燈時，看到員警跟上前，竟突發奇想與後方女乘客前後換位，意圖製造是女乘客騎乘機車的假象，但換位過程遭員警發現，且全程被密錄器拍下，換位的舉動讓員警懷疑林男有酒駕情事，林男也坦承剛剛確實有喝一點酒。

員警拿出全新吹嘴準備對林男實施酒測時，林男還大咳了一聲，員警立即詢問「是否有感冒情形？」林男回應「沒有啦！只是因為喉嚨癢」，由於新冠肺炎疫情嚴峻，對於是否擔心在值勤時染疫一事，員警表示，因為都有做好相關防護措施，因此以較不擔心這個問題。

林男酒測值達0.24mg／l，警方立即依法扣車，林男向警方供稱，因為怕員警查緝酒駕行為，才會想與後方女性友人換位製造假象，沒想到過程全被警方識破，另外，林男除了酒後駕車外，因未戴安全帽且還無照駕駛，全案均依法開單舉發。

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障！