警方根據路口監視器找到陳姓貨車駕駛。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

貨車沿途散落碎玻璃危機四伏 警連夜聯繫清掃

陳姓男子27日中午12時18分，駕駛大貨車載運玻璃顆粒原料，行經台13線苗栗三義路段時，疑似後車斗裝載碎玻璃的容器破裂，導致車上玻璃顆粒沿途四處散落，苗栗警察分局緊急通知公路總局第二養護工程處苗栗工務段，派掃街車前往清掃，在員警協助指揮交通及掃街車連夜清除下，當天晚間23時許，才順利將路面碎玻璃全部清除完畢。

當天晚上就有民眾在臉書社群網站發文稱，「三義鄉中正路與水美街口，沿途都是碎玻璃是怎麼回事」。苗栗警察分局員警在網站上看見這則貼文，立即指派三義分駐所所長林芫興到現場查看。

三義分駐所長林芫興接獲通報後，在三義鄉中正路與水美街口由南往北方向來回巡視，發現沿途都是碎玻璃，深怕碎玻璃影響交通安全，請苗栗工務段人員前往清掃，所幸沒釀成意外。

苗栗警分局副分局長張中表示，調閱監視器後循線找到陳姓貨車駕駛，按照道路交通管理處罰條例第30條1項7款規定，可處3千以上1萬8千元以下罰鍰，事後也依法向陳男開出罰單。

苗栗警分局提醒駕駛人，車輛裝載貨物，行車前應檢查車輛並將裝載貨物依規定嚴密覆蓋、捆紮牢固，以共同維護道路行車安全，萬一影響交通造成車禍傷亡，還會擔負刑法公共危險罪責。