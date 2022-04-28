傷癒歸隊後重替補出發的史帝芬斯柯瑞，今天終於重返先發，攻下30分、5籃板、5助攻，帶領勇士102比98逆轉擊敗金塊，系列賽4比1，成為西區第一支晉級的球隊。

柯瑞復出後勇士找回應有實力，面對實力不俗的金塊依舊綽綽有餘，打完前三戰取得聽牌優勢，即便第四戰輸球，今日回到主場後打完前三節落後8分，但只要有柯瑞在就充滿著希望。

勇士單節打出32比20攻勢逆轉戰局，滿場球迷對著柯瑞高喊MVP，可見得柯瑞的人氣有多麼高。最後6.2秒柯瑞高舉雙手站上罰球線，似乎提前迎接勝利到來。

柯瑞全場22投10中，包含5顆三分球，即便是5次失誤，但瑕不掩瑜，成為勇士能夠晉級的最大功臣。除了柯瑞外，克雷湯普生貢獻15分、9籃板，威金斯12分，卓雷蒙格林11分、6助攻，裴頓15分。

金塊當家球星約基奇30分、19籃板、8助攻，可惜隻手難撐天，阿隆戈登15分、9籃板，考辛斯19分，巴頓與蒙提莫里斯各14分。