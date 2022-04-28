快篩實名制今日上路，民眾可持健保卡、居留證赴全台4909家健保藥局、58個衛生所購買，每人限購1份（5劑），每劑100元。不少藥局一早就出現人潮，健保系統也出現壅塞情形，過卡時間從開賣前的10秒拖到1、2分鐘。為避免民眾空等、群聚，藥師推動緊急應變，請民眾提供健保卡並影印，讓民眾領完試劑先離開，後續再補上健保卡資料，呼籲中央能確保網站的操作順暢，避免民眾等待太久。截至中午，全台已有1434家藥局、衛生所完售。

藥師公會全聯會發言人黃彥儒表示，各家藥局的快篩試劑配送量均為78人份，以他的藥局為例，在半小時就完售。上午健保系統出現壅塞情形，在開賣前，一張健保卡的過卡速度大約10秒，8點半開始變成15秒，隨著使用人數增加，9點開賣後，一張卡得花上1、2分鐘。

黃彥儒表示，由於過去曾有口罩實名制經驗，已事先做過準備，此次面對健保系統壅塞，他推動了緊急應變，詢問客人的意願後，將健保卡影印，先讓客人買完離開。由於雙北屬於高風險地區，他不希望客人群聚太久，因此會等待系統順暢再處理，基本上客人們也都同意。他也呼籲中央確保系統操作順暢，減少民眾的等待時間。

根據健保署統計，截至今日中午12時，全台共售出23萬104份快篩試劑。在4965家藥局、衛生所中，已有1434家完售。黃彥儒提醒民眾，可多利用快篩實名制地圖，查詢鄰近的販售點，了解藥局的開賣時間後再前往，避免撲空。

黃彥儒表示，由於今日販售的試劑份數約為39萬人份，佔人口的1.6％，等於有9成以上民眾買不到，若沒有那麼急，就不需搶著購買，藥局每日配送量是中央所決定，不是希望多賣就能多賣，希望民眾保持理性，多多體諒藥師的辛勞，有機會也能和服務的藥師說聲謝謝。