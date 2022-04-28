據住展雜誌今（28）日最新公布的統計資料顯示，近年不少特殊地主紛紛與建商攜手，開發房地產，包括政府公部門、國營事業，都成為建商積極參與合作開發的對象之外，合作開發夥伴更不分教派，連天主教、基督教都來了。

住展雜誌今天最新調查指出，近年地方政府、民間傳產、國營事業如台電、台鐵與中華電信，乃至於非營利的公益團體、宗教法人等機構，都與建商攜手進行土地開發或推案，且大多透過都更或危老重建等方式進行開發。

住展雜誌研發長何世昌表示，由於都會區內開發飽合、素地又少，但凡在都會區內坐擁大面積土地的地主，都會成為建商眼中合作開發的對象，因此讓具有特殊身份地主參與開發的建案越來越多。

今年新建案市場中，竟有建案地主是公益團體。位於新莊的財團法人台灣省私立台灣盲人重建院，長年來協助盲人重建生活與工作，其北部總院開發案「瀚羽蒔光」，總案量25億元。

在新莊的財團法人基督教芥菜種會育幼院，原址與全坤建設合建案「全坤峰碩」，總案量70億元。

大安區「青田618」則是宗教法人與建商攜手重建案的範例，該建案原址建築物為Hijas耶穌孝女會所有，與潤泰合作以都更方式重建，平均開價高達192萬元／坪。

另外，台北市松山區台北馥敦飯店南京館危老重建案「鐫萃」，案量為65億元；由於該案引進「凱悅尚萃酒店」，為少數真飯店服務的建案，住戶可使用飯店特定設施20年，平均開價180萬元／坪，實價均價高達約156萬元／坪，創下南京東路新高價紀錄。

大同區「大承」的原址，為老牌的中和紡織總部大樓都更案，該案是少數規劃為豪宅的重建案之一，並保留中和紡織舊建物的巴洛克建築立面和屋頂；而地主弘千建設董事長，也是台灣麥當勞大股東之一。

另外，連國營事業也不放過這塊肥肉。較具指標性的建案，是台電嘉興街公辦都更案「全坤X101」，總案量28億元。信義區六張犁派出所都更案「潤泰信義」，將於Q2開賣，單價可能創下新高。

單一案量最大的，則是南港台鐵公辦都更案「南港之心」，基地面積約7,879坪，共規劃四棟建築，其中一棟為商辦、另三棟為住宅；由於南港近年房價急漲，該案面積大又方整，預估總案量可能會超過400億元。

中華電信旗下光世代建設青埔案，決定與遠雄建設合建開發，基地面積約3,596坪，今年下半年就會公開賣銷。