衛福部醫事司副司長劉玉菁說明。（行政院提供）

依據衛福部統計，醫療訴訟僅6％鑑定為有疏失，平均審理時間為4年6個月。行政院會今（28日）通過「醫療事故預防及爭議處理法」草案，送請立法院審議，盼藉此舒緩醫病關係緊張、訴訟煎熬及避免醫療人才流失。

行政院發言人羅秉成指出，醫療行為具有公益性、急迫性及高風險性，主在建立醫療糾紛的非訴訟處理機制（醫療爭議調解先行），有助保障病人權益、促進醫病和諧。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，依據衛福部醫事審議委員會統計結果顯示，歷年接受委託鑑定之醫療訴訟案，約8成為刑事案件，但僅6％鑑定為有疏失；訟累煎熬訴訟過程冗長，平均審理時間為4年6個月，該法案以「保障病人權益、促進醫病和諧、提升醫療品質」為目標。

該法朝「醫療事故即時關懷」、「醫療爭議調解先行」、「醫療事故預防提升品質」三大原則擬具，全文共計45條。

劉玉菁說明三名則，一、溝通關懷，醫療機構應組成醫療事故關懷小組；二、爭議調解，地方衛生局應組成醫療爭議調解會，不論民、刑事醫療訴訟均應先經其調解，調解期間以3個月為限，必要時可延長3個月；三、事故預防，醫院應建立內部病人安全管理制度，形塑不責難的病安通報與風險管控。

衛福部表示，盼透過本次立法，不只保障醫事人員免除不必要的司法恐懼，且對醫療爭議採更開放的態度進行檢討，以提升醫療品質，並改善醫病關係。