嘉義市警方在案發現場拾獲一顆可疑彈頭送鑑識比對。（廖素慧攝）

市議員張榮藏質疑警方吃案，市警察局長王文澤說明非吃案。（廖素慧攝）

嘉義市24日發生槍擊案，6旬賴姓男子受重傷被友人送醫，事隔一天警方才到現場採證，市議員張榮藏質疑警方吃案，警察局長王文澤表示，當天醫院接獲自稱受槍傷者即通報竹園派出所，員警卻因醫師認為不像槍傷而未往上回報，沒有吃案，但會調查疏失予以懲處。

王文澤表示，當天竹園派出所接獲台中榮總醫院嘉義分院通報有自稱槍傷的患者送醫，員警到醫院了解，醫師說「看起來不像槍傷」，被害人當時已開刀住加護病房，無法問筆錄，員警即返回，也沒有講，隔天媒體報導，警方趕緊到現場調查，採到1顆彈頭，後來等被害人醒來再做筆錄。

王文澤說，24日是送被害人到醫的友人跟醫院講槍傷，但醫師診斷不像槍傷，員警查110、119都沒有報案紀錄，員警因而疏於往上回報，後來醫師的診斷報告是「鈍器所傷」，隔天獲知即成立專案小組展開調查，沒有隱匿案子。

警一分局長王文生表示，針對派出所員警通報案件有無行政瑕疵，將做內部調查後，視情節懲處。

24日下午1名賴姓男子疑似因賭債糾紛，在下路頭武當山玄天上帝廟附近民宅遭開3槍中1槍，大量流血，凶嫌開槍後隨即逃離現場，賴男由友人送到中榮嘉義醫院急救，目前仍在加護病房治療。

據了解，賴男右小腿靠近腳踝處有2處外傷，傷口都呈楕圓形，有疑似灼燒的跡象，警方已鎖定特定對象緝查中。