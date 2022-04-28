埃及航空編號MS804客機於2016年5月19日從法國飛往開羅途中，在雷達上消失。

2016年5月埃及航空（EgyptAir）一架客機在從巴黎飛往開羅途中墜入地中海，機上66人全數喪命，當時埃及政府稱可能是客機受到恐怖攻擊，不過法國近期的調查發現，飛機墜機應該是機長在機上抽菸導致火災釀禍。

綜合英國廣播公司（BBC）、《紐約郵報》（New York Post）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，埃及航空編號MS804客機於2016年5月19日深夜11時左右從法國戴高樂機場（Charles de Gaulle Airport）起飛，準備飛往埃及開羅，不料卻在3個多小時後消失在雷達圖上，當時客機的位置在希臘上方，最終確定客機墜入地中海，全機56名乘客及10名機組員喪命，包含30名埃及人、12名法國人、2名伊拉克人，及加拿大、英國人各1名。

埃及航空編號MS804客機失事。

埃及政府調查後於當年12月表示，在乘客物品中發現爆裂物，推測客機遭到恐怖份子攻擊，不過後續並沒有任何組織坦承犯案。法國民航安全調查分析局（Bureau of Enquiry and Analysis for Civil Aviation Safety）2018年的報告指出，最可能的失事原因是駕駛艙在空中起火，火勢迅速蔓延，導致客機失控墜機，不過當時這份報告並未說明起火原因。

Flight that crashed and killed 66 people was caused by pilot's cigarette, investigation finds https://t.co/WAS9am67SB pic.twitter.com/DTCU5u3VUa — New York Post (@nypost) April 27, 2022

今年3月，法國民航安全調查分析局再公布新報告，進一步將機上失火歸因於駕駛舒凱爾（Mohamed Said Ali Ali Shoukair），指出他在駕駛艙內吸菸，剛好氧氣罩的氧氣又外洩，氧氣被點燃後引發火勢。

法國團隊根據黑盒子資料發現，墜機前紀錄到駕駛艙內氧氣洩出的吱吱聲，同時不知道什麼原因，當時氧氣罩的洩放閥處於「緊急狀態」，在高壓下，洩放閥處於緊急狀態會導致機長的氧氣罩外洩氧氣。

剛好當時埃及航空也未禁止駕駛在機上吸菸，2個原因相互作用下導致這場致命意外。在此事件後，埃及航空已禁止飛行員吸菸。

代表罹難者家屬上訴的委任律師拉赫諾（Antoine Lachenaud）表示，新報告顯示這起意外是人為疏失，目前巴黎上訴法院正以過失殺人審理這起案件。

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