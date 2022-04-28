埃及航空編號MS804客機於2016年5月19日從法國飛往開羅途中，在雷達上消失。

2016年5月埃及航空（EgyptAir）一架客機在從巴黎飛往開羅途中墜入地中海，機上66人全數喪命，當時埃及政府稱可能是客機受到恐怖攻擊，不過法國近期的調查發現，飛機墜機應該是機長在機上抽菸導致火災釀禍。

綜合英國廣播公司（BBC）、《紐約郵報》（New York Post）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，埃及航空編號MS804客機於2016年5月19日深夜11時左右從法國戴高樂機場（Charles de Gaulle Airport）起飛，準備飛往埃及開羅，不料卻在3個多小時後消失在雷達圖上，當時客機的位置在希臘上方，最終確定客機墜入地中海，全機56名乘客及10名機組員喪命，包含30名埃及人、12名法國人、2名伊拉克人，及加拿大、英國人各1名。

埃及航空編號MS804客機失事。

埃及政府調查後於當年12月表示，在乘客物品中發現爆裂物，推測客機遭到恐怖份子攻擊，不過後續並沒有任何組織坦承犯案。法國民航安全調查分析局（Bureau of Enquiry and Analysis for Civil Aviation Safety）2018年的報告指出，最可能的失事原因是駕駛艙在空中起火，火勢迅速蔓延，導致客機失控墜機，不過當時這份報告並未說明起火原因。

今年3月，法國民航安全調查分析局再公布新報告，進一步將機上失火歸因於駕駛舒凱爾（Mohamed Said Ali Ali Shoukair），指出他在駕駛艙內吸菸，剛好氧氣罩的氧氣又外洩，氧氣被點燃後引發火勢。

法國團隊根據黑盒子資料發現，墜機前紀錄到駕駛艙內氧氣洩出的吱吱聲，同時不知道什麼原因，當時氧氣罩的洩放閥處於「緊急狀態」，在高壓下，洩放閥處於緊急狀態會導致機長的氧氣罩外洩氧氣。

剛好當時埃及航空也未禁止駕駛在機上吸菸，2個原因相互作用下導致這場致命意外。在此事件後，埃及航空已禁止飛行員吸菸。

代表罹難者家屬上訴的委任律師拉赫諾（Antoine Lachenaud）表示，新報告顯示這起意外是人為疏失，目前巴黎上訴法院正以過失殺人審理這起案件。

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文章來源：EgyptAir flight MS804: What we know
文章來源：Flight that crashed and killed 66 people was caused by pilot’s cigarette, investigation finds
文章來源：Pilot's cigarette in the cockpit while flying sparked blaze on board EgyptAir jet that plunged into the Med, killing all 66 on board in 2016, report claims

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