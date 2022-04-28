大陸閩南師範大學兩岸一家親研究院名譽院長、教授王建民、馬克思主義學院研究生譚子宓28日合力在大陸《環球時報》撰文指出，近來台灣不少人討論台灣經濟發展是否會患上「荷蘭病」，也就是上世紀60年代荷蘭經濟高度依賴單一產業、擠壓其他產業資源並給整體經濟帶來風險的一種經濟現象。事實上，當前台灣經濟發展早已患上「荷蘭病」，並呈日趨嚴重之勢。

文章稱，台灣2020年與2021年經濟增長分別達到3.36％與6.28％，2021年對外貿易總額突破8000億美元，人均GDP過3萬美元。疫情爆發後，全球居家辦公與雲商務活動等對電子與半導體產品需求顯著增加。與此同時，全球汽車行業的晶片短缺，進一步刺激對晶片的需求，這成為台灣電子與半導體產業的機會。

但這種單一產業高度集中的現象，其負面影響也是明顯的。首先是直接造成產業嚴重失衡或極化現象。台灣電子業尤其是半導體產業一枝獨秀，但傳統服務業如餐飲、住宿、旅遊、運輸、倉儲等則出現衰退。2021年，台灣半導體產業產值 4.08兆元（新台幣，下同），占GDP總額的18.5％、出口總額的35％。台積電一家的營業額就達1.59兆元，約占台灣GDP的7.4％；台積電市值超過7000億美元，一度占到台灣上市公司總市值的25％左右。

其次，半導體產業不只是單純的高科技產業，它已成為國際政治大博弈一部分。台積電赴美投資設廠，顯然不是台積電產業發展布局的自主選擇，而是迫於美國壓力的無奈之舉。目前美國正在拉攏民進黨當局，試圖與日韓一起建立「去中排華」的半導體產業供應鏈。民進黨當局參不參與都是難題：不參加，難扛美國壓力；參加，又擔心影響自己的自主性以及大陸這個最重要的市場。

文章指，民進黨當局一直強調不能把雞蛋放在一個籃子，不能把出口集中在大陸一個市場。目前台灣海外投資的比重仍有1／3在大陸，55％的海外接單也在大陸。台灣對大陸市場高度依賴，民進黨當局卻又不斷搞台獨挑釁，給兩岸關係帶來巨大風險，這當然也會衝擊到半導體產業。

第三，任何經濟體產業單一與高度集中，本身就是一種經濟風險。一旦該行業產品出現產量過剩、價格大跌，就會衝擊產業發展。現在不僅中國大陸與韓國在持續加大半導體產業發展，美日歐也在全力發展半導體產業，未來該領域的競爭會更加激烈，台灣的相應優勢可能會被削弱。尤其是半導體新材料、新技術更新反覆運算快，既有半導體產業發展格局隨時可能被顛覆。另外，晶片生產涉及的一些原材料由俄羅斯等提供。俄烏衝突後，台灣加入美國主導的對俄經濟制裁，俄也將台灣列入不友善者清單。一旦俄實行對台特殊原材料斷供，就會造成相關產業發展的嚴重困難。

第四，加劇社會財富分配的不公。「荷蘭病」的出現，還造成另一種經濟社會後果：財富分配不均，貧富差距拉大，多數行業享受不到少數產業帶來的總體經濟繁榮成果。雖然台灣經濟近3年創下平均新高，但普通老百姓無感。2021年台灣除少數行業薪資出現上漲外，許多行業薪資不僅沒漲，還有11 個行業薪資出現下降趨勢，涉及約293萬人，占全體受雇人員的35.5％。