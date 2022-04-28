星座運勢網站「星座巫師」分析，水瓶座、獅子座、天蠍座非常優秀，工作能力很強，常常能做出亮眼的成績，但同時也很容易引來小人的嫉妒，天生擁有招黑體質。

▍1.水瓶座

水瓶座頭腦聰明，表現亮眼，在人群中總是受到矚目，他們太過優秀，雖然已經刻意低調，不想要出鋒頭，依然很容易招來小人嫉妒。水瓶座無論在哪個領域都容易取得成就，雖然他們不喜歡表現，但是因為實力太強，所以依然顯得很耀眼，許多人無論再怎麼努力都無法超越他們，這點讓小人感到很不爽，總在他們背後搞小動作，多少讓水瓶座感到有些困擾。

▍2.獅子座

獅子座充滿自信，渾身散發王者氣勢，他們不允許自己落於人後，態度積極努力，做任何事都會拚盡全力，因此能完成許多困難的任務，成為大家口中的傳奇人物。獅子座擁有主角光環，一直是大家目光集中的焦點，雖然擁有許多仰慕者，但也有非常多小人看他們不順眼，對於他們的成就感到非常嫉妒，總是想要找機會陷害，不過光明磊落的獅子座其實沒什麼破綻，讓小人又氣又拿他們沒有辦法。

▍3.天蠍座

天蠍座工作能力很強，不喜歡社交，習慣與人保持距離，常常顯得有點不合群，如果跟他們不熟悉，會以為他們很驕傲，其實他們只是防備心很重，如果看到不順眼的事，他們就會發揮毒舌本領，把對方批評得一文不值，但因為他們真的很優秀，就算嘴巴很壞，依然難掩他們的優秀。不過也因為如此，天蠍座非常容易招來小人，就算他們沒有刻意炫耀，還是很容易引來嫉妒，某些人還會刻意排擠、針對，天蠍座又不擅長處理人際關係，也只能無視這些讓人煩心的小人。