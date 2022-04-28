蔡英文總統今接見「111年全國模範勞工、全國模範移工及其眷屬」，肯定模範勞工、移工的付出和貢獻，都是臺灣產業進步的重要力量。未來，政府會繼續鼓勵企業加薪，把共同創造的經濟成長果實，和勞工朋友一起分享。

總統今致詞時表示，再過幾天就是五一勞動節，非常恭喜大家得獎，也感謝大家的奉獻與付出。正是因為有大家的努力，這幾年來，經濟持續成長、百工百業更加興盛，在國家發展的同時，也兼顧生態平衡，為下一代打造更永續的環境。

總統指出，在林務局擔任巡山員的鄔民・阿娃伊技術士，是傳統森林的守護者。過去30年來，緊盯著山林的動靜，曾背著15公斤的重裝，衝進森林火災現場支援，也曾協助山難搜救、查緝盜伐的不肖業者。「真的是非常辛苦，也非常感謝」。

總統表示，移工代表蘇文學副組長，擁有英國「耐火泥安裝」證照，來臺工作十多年，協助打造出「第三級旋風分離器」，這是一項世界級的專利設備，非常不簡單。她要感謝蘇文學副組長和所有移工朋友的付出，來到臺灣一起打拚，不僅為臺灣創造更繁榮的經濟，也在國際上擦亮臺灣的招牌，真的非常感謝。

總統說，她要特別介紹林口長庚醫院馮葶憶護理長。在疫情期間，馮護理長帶領胸腔內科團隊，照顧重症患者，協助度過染疫的難關。感謝馮護理長，也感謝辛苦的防疫國家隊。

總統說，今天因為時間的關係，沒有辦法一一介紹模範勞工、移工的得獎事蹟，但大家的付出和貢獻，都是臺灣產業進步的重要力量。

總統表示，去年，她和模範勞工和移工朋友見面的時候，簽署了《勞工職業災害保險及保護法》，這個法案將在今年勞動節正式上路。接下來，她要請勞動部務必落實這項法案，持續提升工作環境的條件、降低職業災害的發生，來保護勞工朋友的健康安全。

談及提升勞工權益及福利方面，總統指出，政府除了連續6年調升基本工資，也增加勞工的產檢假的天數、提高育嬰留職停薪津貼補助。過去她參加活動遇到很多家長，都說這是很好、很實用的政策，不僅減輕育兒負擔，也讓工作環境更友善家庭。未來，政府會繼續鼓勵企業加薪，把共同創造出來的經濟成長果實，和勞工朋友一起分享。

總統最後請各位勞工和移工朋友，持續配合政府的各項防疫措施，「我們要繼續為臺灣來打拚」。