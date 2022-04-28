中裕(4147)愛滋病新藥Trogarzo歐洲市場遇到逆風，授權夥伴Theratechnologies(TH)擬退歐洲行銷權，今日股價聞聲壓低整理，中場過後，跌幅逾2%。

中裕愛滋病新藥Trogarzo在歐洲銷售才剛剛起步，整體銷售淨額僅美國市場不到10%左右，公司將積極找尋未來新的商業夥伴，對短期營運影響不大。

Trogarzo與TH在2017年3月日修訂增加歐洲地區行銷授權，包括歐盟及英國、以色列、挪威、俄國、瑞士等鄰近國家，共計超過30餘國。靜脈注射劑型於2019年9月獲得歐州藥品管理局(EMA)新藥上市核准，2020年9月德國為歐洲第一個開始上市銷售國家，2021年第四季TH完成與義大利藥品管理局給付協議，並陸續分別與其他主要歐洲國家協商談判藥品給付價格。

近期Theratechnologies並不滿意在幾個主要國家藥價協商談判，給付之價格未達中裕所定的銷售底價，以致難以在這幾個國家繼續銷售。因此，Theratechnologies於2022年4月27日決定依照契約提出終止歐洲銷契約權利180天預告函，將Trogarzo歐洲行銷權利退回給中裕。

另外，依據中裕與加拿大Theratechnologies簽訂之歐洲地區獨家行銷合約，已取得簽約金約當美金300萬元等值之Theratechnologies公司股票906,077股以及歐洲地區藥物上市里程金5百萬美元，依合約均無需退還。